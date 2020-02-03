Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi - Son Dakika

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Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
6 saat önce
KAYSERİ'de bir eve düzenlenen baskında, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de bir eve düzenlenen baskında, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan B.A.'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada ele geçirilen tarihi sütunun Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, B.A. gözaltına alındı.
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