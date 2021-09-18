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Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü mesajları - Son Dakika

Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü mesajları

18.09.2021 17:50
Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü mesajları, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, sahip oldukları en büyük değerlerden birisinin birlik ve beraberlikleri olduğunu belirtti.

Bu değerleri daha da yükseltmeleri ve ilerletmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Güzel vatanımızı canları pahasına koruyan ve bizlere armağan eden kahraman gazilerimiz ile birlikte şehitlerimize borcumuzu, ülkemizi, vatanımızı daha çok sahiplenip gözeterek kısmen de olsa ödeyebiliriz. Bu önemli ve anlamlı gün olan Gaziler Günü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi tekrardan saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu

Çopuroğlu ise Türk milletinin en büyük özelliklerinden birinin vatan ve toprak sevgisi olduğunu belirtti.

Yaşadıkları coğrafya olan Anadolu topraklarının, tarihin her döneminde kendilerini bu sevgi ile sınadığına dikkat çeken Çopuroğlu, "Medeniyetlerin beşiği olan yeryüzü cenneti bu aziz vatan defalarca şehit ve gazilerimizin kanı ile sulanmıştır. Bağımsızlığımızın korunması ve memleketin her köşesinde huzur ve güvenin tesisi için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin ferdi olarak hepimiz, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bu gurur gününe ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, 19 Eylül Gaziler Günü, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü mesajları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü mesajları - Son Dakika
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