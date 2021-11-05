Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı...Hırsızlık anı kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de 19 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, camide yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 19 farklı ikametten hırsızlık, camiden hırsızlık, kablo hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, camiden hırsızlık yapan G.K. (31), motosiklet hırsızlığı yapan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan P.Ş. (37), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan G.I. (23), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan S.Ş.I. ve 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, diğer 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.