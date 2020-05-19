Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 19 Mayıs balkonlardan kutlandı

KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutladı. Bu kapsamda saat 19.19'da evlerinin balkonu ve pencerelerine çıkarak, İstiklal Marşı okudu. Pencerelerinden ve balkonlarından İstiklal marşına eşlik eden vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu.