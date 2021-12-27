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2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

27.12.2021 08:43

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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