Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası - Son Dakika

Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

Kayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı. Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti

Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var

Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi

Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum