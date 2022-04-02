Kayseri'de "2. Akıllı Şehir Buluşmaları" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile "2. Akıllı Şehir Buluşmaları" programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Teknopark'ta gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Teknopark yöneticileri, üniversite öğrencileri ve çeşitli firmaların temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Yaylagül, akıllı şehircilikte en doğrusunun ortak akılla hareket etmek olduğunu belirterek, katılımcıların her birinin bilgi birikiminin paylaşılmasıyla şehir adına doğru kararlar alınabileceğini ifade etti.

Projeleri firma ve öğrencilerle iletişim kurarak olgunlaştırmak istediklerini aktaran Yaylagül, belediyenin çeşitli birimlerinin projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını, programı yeni konularla sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.