Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'de kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Nalçık Bulvarı üzerinde bulunan Gökkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 38 NP 781 plakalı araç ile O.B.G idaresindeki 58 HB 462 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 HB 462 plakalı araç, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçların şoförleri ile birlikte yanlarında bulunan A.K. ve M.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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