Kayseri'de 2 bin 668 polis yılbaşında vatandaşın huzuru için görev yaptı - Son Dakika

Kayseri'de 2 bin 668 polis yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 602 kamera ile izlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle şehir 602 kamera ile izlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler veren Haber Merkezi Grup Amiri Kıdemli Başpolis Hakan Topak; "Kent güvenlik yönetim Sistemi'nin amacı; asayiş ve güvenliği katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtları araştırarak incelemek ve hukuki delilleri temin etmek, yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanarak çalıntı ve benzeri konuları değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis-halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamının sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı ve korona virüs tedbirleri kapsamında kentte alınan önlemlere değinen Topak; "İl emniyet müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, ilçe emniyet müdürlerimiz sorumluluğunda ve denetiminde il genelinde asayiş ve trafik yönünden gerekli emniyet tedbiri alınmıştır. Yine vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında, lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme, içme ve eğlence yerlerinde konaklama tesislerinde alışveriş merkezlerinde, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerlerinde, otogarlar, ticari taksiler taksi duraklarında, park yerleri ve piknik alanlarında ve yaşam alanlarını kapsayacak şekilde sosyal mesafe ve maske denetimleri yapılmaktadır. İlimizde önemli kavşak ve meydanlar başta olmak üzere diğer yerlerde ekip ve personel görevlendirilmesi yapılarak hastalığın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. İlimiz şehir girişlerinde bulunan Niğde - Kayseri yolu Pastırmacılar karşısında, Ankara - Kayseri yolu Park Dünyası önünde, Sivas - Kayseri yolu Kuzey Çevre Yolu Doğu Girişi önünde, Hacılar OSB Girişi Uygulama noktasında, Malatya - Kayseri yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı önünde 24 saat boyunca UYAP ve HES kodu sorgulaması yapılmaktadır" dedi.

249 ekip 2 bin 668 personel görev aldı

Yılbaşı günü 2 bin 668 personelin görev yaptığını aktaran Topak; "Ayrıca ilimiz genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında belirlenen 123 noktada 249 ekip ve 2 bin 668 personel ile asayiş ve trafik yönünden görev alındı. İlimiz merkezde 121 noktada 200 adet sabit, 126 adet hareketli kamera olmak üzere toplam 326 adet kamera ile, ilçelerimizde 114 noktada 167 sabit 109 hareketli olmak üzere toplam 276 kamera ile il genelinde 235 noktada 367 sabit kamera 235 hareketli kamera olmak üzere toplam 602 adet kamera ile 24 saat esasına göre izleme yapılmaktadır. İl genelinde 58 PTS noktasında 259 PTS kamerası ve 10 adet mobil PTS ile araçlar üzerinde denetim yapılmaktadır" diye konuştu. - KAYSERİ