Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası - Son Dakika

Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası

KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Caddesi'nde 2 katlı binada yaşayan ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kontrolleri yapılan bu kişi, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Hastanın yaşadığı 2 katlı bina da tedbirler kapsamında karantinaya aldı.

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İlçede Selçuklu Mahallesi Vakıf Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşayan kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişinin de yaşadığı bina karantina altına alındı.

Polis her iki binanın girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.


Hürriyet Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:16 Kaynak: DHA

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