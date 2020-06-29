Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Caddesi'nde 2 katlı binada yaşayan ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kontrolleri yapılan bu kişi, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Hastanın yaşadığı 2 katlı bina da tedbirler kapsamında karantinaya aldı.
Polis her iki binanın girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.