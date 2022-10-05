Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar mevkisinde iki çekiciyi durdurdu.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

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