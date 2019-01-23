Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Deaş'lı Tutuklandı

Kayseri'de 2 Deaş'lı Tutuklandı

52 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de 2 Deaş'lı Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın il genelindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülfettah Eltuveyni ve Abdülselam Elferrud, adli kontrolün ardından tutuklandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Suriye, Kayseri, 3. Sayfa
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