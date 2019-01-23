Kayseri'de 2 Deaş'lı Tutuklandı
52 dakika önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Kayseri
'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Suriye
uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın il genelindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülfettah Eltuveyni ve Abdülselam Elferrud, adli kontrolün ardından tutuklandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
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