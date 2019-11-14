Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 DEAŞ sanığına 6'şar yıl 3'er ay hapis
Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 DEAŞ sanığına 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de 2 DEAŞ sanığına 6'şar yıl 3'er ay hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan El Mahşi (21) ile Mohamad Jamal Alamın (29) 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Kayseri'de 2 DEAŞ sanığına 6'şar yıl 3'er ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan El Mahşi (21) ile Mohamad Jamal Alamın (29) 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Geçen yıl 9 Eylül'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu Hasan El Mahşi ile  Mohamad Jamal Alamın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Hasan El Mahşi, 5 yıldır Kayseri'de yaşadığını belirterek, "Hiçbir DEAŞ'lı ile irtibata geçmedim, suçsuzum" dedi. Mohamad Jamal Alamın da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan El Mahşi ile Mohamad Jamal Alamın'a, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er hapis cezasına verdi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanıkların tahliyesine karar verildi.


Hasan El, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:27 Kaynak: DHA
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