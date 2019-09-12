Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 deaş şüphelisi, adliyede
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Kayseri'de 2 deaş şüphelisi, adliyede

48 dakika önce

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyedeKayseri'de dün DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyede

Kayseri'de dün DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve A.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan şüphelilerden H.E. ve M.J.A. adliyeye sevk edilirken, A.E.'nin sorgusu devam ediyor.

Kayseri'de 2 deaş şüphelisi, adliyede

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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