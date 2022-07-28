Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 'nde ve Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde 'batakhane' diye tabir edilen ruhsatsız işyerlerine kumar operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 8 kişiye adli yapılarak toplamda 14 bin 552 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynatan 2 kişide gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Ahlak Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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