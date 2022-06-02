Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

02.06.2022 14:18
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanın 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanın 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar S.U. ve A.T. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında 2 sanığın, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, A.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Sanık S.U. savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, beraatini talep etti.

Sanık A.T. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.U'ya "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanık A.T'ye ise aynı suçtan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

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