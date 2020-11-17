Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakınlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 91 yaşındaki kadının cesedi sulama kanalında bulundu.
Kayaönü Mahallesi'nde yaşayan Zöhre Yüce'nin (91) yakınları 2 gün önce polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler yaşlı kadının cesedini 2 gün sonra evinin yakınındaki sulama kanalında buldu.
Yüce'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 gün önce kaybolan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika