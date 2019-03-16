Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Adliyede

Kayseri'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Adliyede

45 dakika önce

KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Metin K. (27) ve Mehmet A. (20) olduğunu belirledi. Metin K. ve Mehmet A., yaşadıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüzleri Olan Annenin İlk İsteği, Eşine İş İstemek Oldu Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]