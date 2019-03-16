Kayseri'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Adliyede
45 dakika önce
KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Kayseri
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentte 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Metin K. (27) ve Mehmet A. (20) olduğunu belirledi. Metin K. ve Mehmet A., yaşadıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi
Adli Tabipliğine götürüldü. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:21 Kaynak: DHA
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