Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

11.05.2022 01:29
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan kontrollerde bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan M.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Aranan 17 kişi yakalandı Aranan 17 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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