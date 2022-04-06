Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İncesu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile evden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 11 olaya karışan A.Y, M.K, ve A.K. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan M.K. ve A.K. hakimlikçe tutuklanırken, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.