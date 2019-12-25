Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri
11:41 DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
11:41 Gülnar'da "Turizm Haritası" hazırlandı - Son Dakika
11:41 Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak - Son Dakika
11:36 "Kitap hayatı okumaktır " - Son Dakika
11:36 Küçükçekmece, 2020'yi zengin kültür sanat takvimiyle karşılıyor - Son Dakika
10:54 Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Son Dakika
10:51 Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 11:42:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]