Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

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Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
6 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. - KAYSERİ
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