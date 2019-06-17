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Kayseri'de 2'inci kez 'Sarıkız' paniği

1 saat önce

KAYSERİ'de Ramazan Bayramı'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen Sarıkız örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı.

Kayseri'de 2'inci kez 'Sarıkız' paniği, System.String[]
KAYSERİ'de Ramazan Bayramı'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen Sarıkız örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı.
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), 10 gün aranın ardından yeniden Kayseri'de görüldü. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Merkez Melikgazi ilçesi Belsin İsa Yusuf Alptekin parkında görülen ve paniğe neden olan 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek 10 gün aranın ardından bu kez Melikgazi İlçesi Farabi caddesi üzerinde görülmesi endişe yarattı. Paniğe neden olan örümcek, vatandaşlar tarafından öldürüldü. Vatandaşlar, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümceklerle ilgili ilaçlama yapılmasını istedi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kayseri, Güncel
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