Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

23.03.2022 10:36
Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda, tanımadığı 2 kişiyi farklı yerlerde bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri F.S'yi (17), saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bıçakla yaralanan A.B. ve S.K'nin hastanede tedavisi sürüyor.

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Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika


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