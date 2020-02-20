Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

7 saat önce

Kayseri'de 2 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'de 2 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesindeki Soğanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 2 öğrenci, okulun karşısında bulunan bir lokantadan tavuk dürüm yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde baş dönmesi ve kusma şikayetleri ortaya çıkması üzerine okul idaresi tarafından 112 Acil Servis ve polise ekiplerine haber verildi.

İki öğrenci, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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