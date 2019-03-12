Kayseri'de 2 Otobüsten 75 Kaçak Göçmen Çıktı

KAYSERİ'de, jandarmanın durdurduğu 2 otobüste 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, jandarmanın durdurduğu 2 otobüste 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma, 2 otobüsü durdurdu. Otobüslerde, 66'sı Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu olmak üzere 75 kaçak göçmen olduğu görüldü. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.D., M.D.,H.Ü. ve E.V. insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. - Kayseri

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