Kayseri'de 2 otomobilde 160 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 160 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Felahiye ilçesinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde yapılan aramalarda toplam 160 kilo kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan B.E., E.E., M.A., S.O ve A.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.