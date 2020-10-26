Kayseri'de 2 otomobilde 160 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 2 otomobilde 160 kilo esrar ele geçirildi
26.10.2020 14:47
KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 160 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 160 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Felahiye ilçesinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde yapılan aramalarda toplam 160 kilo kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan B.E., E.E., M.A., S.O ve A.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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