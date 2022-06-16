Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı

16.06.2022 23:56
Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı

KAYSERİ'de, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı.

KAYSERİ'de, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana geldi. Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı'ndan havalandı. İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı
YORUMLAR
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Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpıştı - Son Dakika

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