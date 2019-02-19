Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Polise Fetö'den 7 Yıl 6'şar Ay Hapis

Kayseri'de 2 Polise Fetö'den 7 Yıl 6'şar Ay Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Y. ile emekli polis Orhan Ş., 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2 Polise Fetö'den 7 Yıl 6'şar Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Y. ile emekli polis Orhan Ş., 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Nihat Y., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Nihat Y., savunmasında örgüt içinde hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Nihat Y.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, cezaevinde kaldığı süre, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Aynı mahkemede farklı dosyada tutuklu yargılanan emekli polis Orhan Ş. de yine 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orhan Ş.'nin de cezaevinde kaldığı süre, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliyesi kararlaştırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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