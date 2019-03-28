Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Polise, Fetö'den Hapis Cezası

Kayseri'de 2 Polise, Fetö'den Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis Mustafa Kalın, 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2 Polise, Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis Mustafa Kalın, 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hacı Osman Tokgöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Tokgöz, "Vatanımızın ve devletimizin birliğine kasteden hain FETÖ terör örgütünü lanetliyorum ve karşınızda böyle bir suçlamayla bulunmaktan hicap duyuyorum. Terör örgütü üyesi değilim, suçsuzum ve beratımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, emekli polis Hacı Osman Tokgöz'e, 'FETÖ terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Aynı mahkemede farklı dosyada tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis Mustafa Kalın da karar duruşmasında hazır bulundu. Kalın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Kalın, "Telefonumda, örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'Bylock' yüklendiği iddia ediliyor. Bu sistemi telefonuma indirmedim ve kullanmadım. Bylock ismini de görev yaptığım Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki arkadaşlarımdan duydum. Örgüt üyesi değilim, suçsuzum ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kalın'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:08 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Afişine Zarar Veren Yaşlı Kadın Gözaltına Alındı Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Polise, Fetö'den Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]