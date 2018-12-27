Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2 Üniversitede Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de 2 Üniversitede Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinde olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de 2 Üniversitede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinde olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptığı açıklamada, "28 Aralık 2018 Cuma günü kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesi'nde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullarımızda 28 Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanan güz dönemi final sınavları başka tarihte yapılacaktır" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Mustafa Çalış, Aralık, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Güncel
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