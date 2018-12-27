Kayseri'de 2 Üniversitede Eğitime Kar Engeli
44 dakika önce
Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinde olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erciyes Üniversitesi
ve Kayseri
Üniversitesinde olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
yaptığı açıklamada, "28 Aralık
2018 Cuma günü kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesi'nde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullarımızda 28 Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanan güz dönemi final sınavları başka tarihte yapılacaktır" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:41 Kaynak: İHA
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