Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

15.06.2022 16:49
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.

Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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