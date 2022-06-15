Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

15.06.2022 17:58
Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı

KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kayseri'de yaşayan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, Kutlu'nun cesedini İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Y.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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