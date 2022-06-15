Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Kayseri 'de yaşayan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, Kutlu'nun cesedini İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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