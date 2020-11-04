Kayseri'de 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 20 kilogram kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.