Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

14 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Hulusi K'nin odada hareketsiz yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Hulusi K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Mehmet Hulusi K'nin kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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