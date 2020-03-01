Kayseri'de, "20. Yıl Geleneksel Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası" başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri'de, '20. Yıl Geleneksel Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası' başladı - Son Dakika Spor

Kayseri'de, "20. Yıl Geleneksel Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası" başladı

6 saat önce

Kayseri Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen "20. Yıl Geleneksel Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası" başladı.

Kayseri'de,

Kayseri Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen "20. Yıl Geleneksel Av. Tahsin Cırdı Futbol Turnuvası" başladı.

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Mustafa Uğur Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, turnuvanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bu turnuvayı sürdürmeye devam edeceklerini belirten Dursun, şunları söyledi:

"Turnuvamıza katılım sağlayan bütün takımlarımıza, bütün futbolcularımıza Kayseri Barosu adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah adliye çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin bütün meslektaşlarımız için birliğe, beraberliğe, özellikle kaynaşmaya sebebiyet vermesi en büyük temennimizdir. Ülkemizin acı günlerden geçtiği bu süreçte şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

4 grupta 16 takımın yer aldığı turnuva öncesi Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Dursun'un başlattığı turnuva 4 Nisan'da sona erecek.

Açılışa Hes Kablo Kayserisporlu bazı futbolcular da katıldı.

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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