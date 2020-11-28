20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinde yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan B.G'nin "Haksız yere elde bulunan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süreli yaptığı çalışmalar neticesinde B.G, evinde ekipler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan B.G, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
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