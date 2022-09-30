Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanıklar PKK'lı Ferhat Tekiner ile B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de yer aldığı avukatlar da müdahil olarak hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıkların, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti bu dava ile daha önce yargılanan ve Yargıtayın eksik soruşturma gerekçesiyle bozduğu A.A, M.O, E.U, Ü.K, H.E, E.Ş, M.Y, B.K. ve M.A'nın dosyalarının birleştirilmesine hükmetti.

Heyet, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Savcının mütalaası

31 Mayıs 2022'de mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15 kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.