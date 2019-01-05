Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 2018 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Kayseri'de 2018 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı

46 dakika önce

Kayseri'de 2018 yılı asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de 2018 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Kayseri'de 2018 yılı asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Günaydın, "Nasıl ki 15 Temmuz'da bu aziz millet elinde şanlı Türk bayrağıyla çıkıp ihanet çetelerine 'dur' dediyse bundan sonra da hiçbir ihanet çetesine geçit vermeyecektir. Kayseri Emniyet Müdürlüğümüz ve jandarmamız yıl içerisinde birçok başarılı operasyona imza attı. Bundan sonra da bu başarılı çalışmalara devam edeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan bu yana 11 bin 593 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, 2 bin 670 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, 2 bin 212 kişi hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan bin 520 kişiye mahkumiyet verildiğini ve 692 kişinin de beraat ettiğini belirtti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkay ise yaptığı sunumda 2018 yılı içerisinde yol kontrol ve arama uygulamalarında 1 milyon 216 bin 214 kişinin sorgulandığını, bu aramalarda yakalama kararı bulunan bin 852 kişinin yakalandığını, 434 kişinin gözaltına alındığını ve 324 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını söyledi.

Sarıkaya ayrıca bu uygulamalarda 514 bin 591 aracın da kontrol edildiğini, bunlardan 25 bin 750'sine toplam 6 milyon 738 bin lira para cezası yazıldığını kaydetti. Sarıkaya, Kayseri'de 2018 yılında 2017 yılına göre olay aydınlatmada yüzde 2.15'lik bir iyileşmenin olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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