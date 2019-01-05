Kayseri'de 2018 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek