Kayseri'de 2019'da jandarma bölgesinde 150 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2019'da jandarma bölgesinde 150 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlarından 150 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Kayseri'de 2019'da jandarma bölgesinde 150 kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlarından 150 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinayet, uyuşturucu ticareti, terör ve hırsızlık gibi 668 olayla ilgili yakalanan 984 kişiden 150'si tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 538 gram bonzai, 52 bin 242 sentetik hap, 28 bin 122 kök Hint keneviri, 37 kilo 238 gram kubar esrar, 1 kilo 844 gram toz esrar, bin 443 extacy, 1 kilo 451 gram metamfetamin, 9 bin 269 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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