Kayseri'de 2019'da toplu ulaşım araçlarıyla 135 milyon kişi taşındı - Son Dakika
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Kayseri'de 2019'da toplu ulaşım araçlarıyla 135 milyon kişi taşındı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında şehir merkezindeki toplu ulaşım araçlarıyla yaklaşık 135 milyon kişiyi taşıdı.

Kayseri'de 2019'da toplu ulaşım araçlarıyla 135 milyon kişi taşındı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında şehir merkezindeki toplu ulaşım araçlarıyla yaklaşık 135 milyon kişiyi taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ kontrolündeki toplu taşım araçları, geçen yıl 69 milyon kilometre yol kat etti. 2019 yılında otobüs işletmesi ile 63 milyon 518 bin 910 kilometre yol kat edilerek toplam 94 milyon 223 bin 129 yolcu taşındı.

Raylı sistemle ise geçen yıl 143 bin 949 sefer yapıldı. Bu seferlerde 5 milyon 495 bin 297 kilometre yol kat edilerek 40 milyon 717 bin 780 yolcu taşındı.

Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem ve otobüslerle taşıdığı yolcu sayısı 134 milyon 940 bin 909 oldu.

Kayseri'de toplu ulaşıma entegre edilen KAYBİS de 2019 yılında rekor kırdı. KAYBİS bünyesindeki bisikletler geçen yıl 743 bin 934 kez ve 220 bin 048 saat kullanıldı.

KAYBİS bünyesindeki bisikletlerle 4 milyon 401 bin kilometre mesafe kat edildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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