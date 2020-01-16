Kayseri'de, "2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, '2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de, "2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında, "2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kayseri'de,

Kayseri'de, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında, "2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, adli birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, emniyet ve jandarma teşkilatı, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele konusunda 2019'da yapılan çalışmaları anlatarak, bu konunun sadece Kayseri açısından değil ülke açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle okullarda öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri yönünde ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Günaydın, "En faydalı ve etkili yöntem gençlerimizi bu illete bulaşmadan bunu engellemek. Bu konuda görevli kurumlarımız iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyor. İlçelerimizde de kaymakamlarımız aynı anlayışla bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz devam ettirecek. Emniyet güçlerimizin de bu konudaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca vatandaşlarımızın katkı ve destekleri önemli." ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın, uyuşturucu ile mücadele konusunda tedavi sürecinin de bu olayın önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Talas'taki eski açık cezaevi yerine yapılacak tedavi merkezi ile ilgili çalışmalara da değinen Günaydın, "Talas'ta eski açık cezaevi ile ilgili bir çalışmamız var. Bu konuda projemiz hazır. Bizim açık cezaevi ile ilgili tüm prosedürleri tamamlayıp süratle inşaat aşamasına geçmemiz lazım. Bu binayı da süratle tamamlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Günaydın, ilde bulunan ve uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük öneme sahip metruk binalar konusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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