Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişi aile mahkemesine başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişi aile mahkemesine başvurdu - Son Dakika

Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişi aile mahkemesine başvurdu

6 saat önce

Avukat Emir Akpınar, Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişinin aile mahkemesine başvuruda bulunduğunu ve bu sayının yüzde 85'inin boşanma davası olduğunu söyledi.

Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişi aile mahkemesine başvurdu, System.String[]

Avukat Emir Akpınar, Kayseri'de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişinin aile mahkemesine başvuruda bulunduğunu ve bu sayının yüzde 85'inin boşanma davası olduğunu söyledi.


Kayseri'de 7 tane aile mahkemesinin olduğunu hatırlatan Avukat Emir Akpınar, "Kayseri'de 7 tane bulunan Aile Mahkemesine açılan dava sayısı 6 bin 757'dir. Baktığımız zaman 2018 yılından 2019 yılına kadar 31 Aralık'a kadar açılacak olan dava sayısını da ön gördüğümüz zaman 7 bin 800 civarında açılan dava sayısının tamamlanmasını bekliyoruz. Buradan hareketle Kayseri'de açılan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklı davalardaki artış sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10'dur. Açılan tüm bu davalar içerisinde açılan davaların yüzde 85'i konusu doğrudan boşanma davası olan davalardır. Bu yılda yaklaşık yüzde 85'i boşanma davaları olarak görülüyor. Yüzde 15'lik dilimde kalan davalar ise konusu sadece velayet, nafaka, mal rejimi ve kişisel ilişki tesisine ilişkin davalar olarak görülüyor. Açılan boşanma davalarının açılması sebebi ise evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılan davalar. Kalan yüzde 5'lik dilim ise terk ve zina sebebiyle açılan davalar olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.


1-5 yıl arasında evli olanlar en çok başvuruyu yaptı


Akpınar, "2017, 2018 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen boşanmaların yüzde 35'lik kısmı 1-5 yıl arasında olan çiftler arasında gerçekleşen boşanma davalarıdır. Buna oransal olarak en yakın kısım ise yüzde 20 ile 6-10 yıllık evlilik birliğini sürdürmüş çiftlerin açmış olduğu boşanma davalarıdır. Yüzde 15'lik kısım ise 10 ila 15 yıllık evli olan çiftlerin açtığı boşanma davalarıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Akpınar, Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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