Kayseri'de 2022'nin "Kültepe-Kaniş Karum Yılı" ilan edilmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılının "Kültepe-Kaniş Karum Yılı" ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile kazı bölgesini gezen Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışma ekibine teşekkür eden Büyükkılıç, Anadolu'da ticaretin merkezi olarak tanınan bölgede yürütülen kazıların tarihe ışık tutacağını vurguladı.

Büyükkılıç, kazılarda önemli bulguların elde edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yaşayanların genlerinde ticaret var diyoruz ya. İşte bu anlayış içerisinde buradan çıkan, çek, senet gibi tabletlerle karşılaşmış olmamız, bunun en büyük göstergesi. Burası İpek Yolu'nun üzerinde önemli bir merkez. Burada, büyük bir sarayın olduğu, burada çıkan tabletlerden ve kazılardan da anlaşılıyor. Bu ürünleri görsek ve kamuoyuyla buluştursak diyorum. Nasıl ki Göbeklitepe, nasıl ki Patara haklı olarak gündemdeyse burası Koramaz Vadimizin devamı ve bütünlüğü içerisinde UNESCO tarafından geçici miras listesine alındı. O açıdan da önem arz ediyor. Bütün bu güzellikleri meydana getirerek, 2022 yılının da Kültepe Kaniş-Karum yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını ve buna istinaden çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüzü söylemek istiyorum."

Kazıların devam ettiği bölgeye bir müze yapılması yönünde çalışmaların olduğunu aktaran Büyükkılıç, yakında ihaleye çıkılacağını da ifade etti.

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise belediyenin de destekleriyle kazılarda şu anda 4 bin yıl öncesini ait tabakaları kazıdıklarını bildirdi.