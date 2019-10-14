Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

30 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.G, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
Son Dakika: Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:13:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]