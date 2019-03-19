Kayseri'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı.



Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki yol emniyet ve kontrol devriyesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 22 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.



Jandarma, 20'si Afganistan, biri Bangladeş ve biri İran uyruklu 22 düzensiz göçmeni, işlemlerin ardından Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.



"Göçmen kaçakçılığı"na yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolandırıcılık Çetesinin Lideri, Vergi Rekortmeni Olmuş

Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size