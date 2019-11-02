Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ile bir sahte ehliyet ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G. (70) ve kocası O.G. (68) ile C.D. (58) ve E.T. (54), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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