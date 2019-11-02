Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında 3 ev, bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ile sahte bir ehliyet ele geçirildi.



F.G. (70) ve kocası O.G. (68) ile C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden E.T, O.G. ve C.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.