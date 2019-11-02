Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyon kapsamında 3 ev, bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ile sahte bir ehliyet ele geçirildi.


F.G. (70) ve kocası O.G. (68) ile C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden E.T, O.G. ve C.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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