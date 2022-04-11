Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası - Son Dakika
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Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası

11.04.2022 13:37
Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası

KAYSERİ'de, polisin 4 adrese düzenlediği baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiyi 40 bin 18 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, polisin 4 adrese düzenlediği baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiyi 40 bin 18 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi'de bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Yakalanan 22 kişiye toplam 40 bin 18 TL ceza uygulandı. 4 iş yeri sahibine de 'Kabahatler Kanunu' gereğince ceza kesilirken, işletmeleri kapatıldı.


Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası
Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası - Son Dakika
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