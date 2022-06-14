Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, F.A. ve H.T.'nin yüklü miktarda karışımlı akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Anbar Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, toplamda 22 ton karışımlı akaryakıt ile karışımlı akaryakıt dolumunda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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