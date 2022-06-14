Zanlıların Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlenen ekipler, 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.